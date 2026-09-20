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L’Équipe: Луис Энрике ввёл постоянную ротацию в «ПСЖ» — гарантированных мест больше нет

L’Équipe: Луис Энрике ввёл постоянную ротацию в «ПСЖ» — гарантированных мест больше нет
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объявил об отмене гарантированных мест в стартовом составе — в команде вводится постоянная ротация. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, ключевых игроков (в том числе Усмана Дембеле и Хвичу Кварацхелию) могут заменять уже в перерыве при слабой игре, а также оставлять на трибуне или давать принудительный отдых. Исключение составит лишь полузащитник Витинья — он считается гарантом стиля игры тренера.

Цель такой политики — вывести звёзд из зоны комфорта и сохранить э