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«Тоттенхэм» не отпустил Ришарлисона в клуб из ОАЭ — Конур

«Тоттенхэм» не отпустил Ришарлисона в клуб из ОАЭ — Конур
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Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон останется в английском клубе — «шпоры» отклонили предложение клуба «Шабаб Аль‑Ахли» из чемпионата ОАЭ. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

По информации источника, клуб из ОАЭ проявлял интерес к форварду и пытался подписать его, но англичан не устроили условия сделки.

Ришарлисон играет за «Тоттенхэм» с лета 2022 года, его контракт действует до конца июня 2027 года. В текущем сезоне АПЛ он провёл один матч. Согласно информации, предст