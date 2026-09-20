«Тоттенхэм» не отпустил Ришарлисона в клуб из ОАЭ — Конур

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон останется в английском клубе — «шпоры» отклонили предложение клуба «Шабаб Аль‑Ахли» из чемпионата ОАЭ. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

По информации источника, клуб из ОАЭ проявлял интерес к форварду и пытался подписать его, но англичан не устроили условия сделки.

Ришарлисон играет за «Тоттенхэм» с лета 2022 года, его контракт действует до конца июня 2027 года. В текущем сезоне АПЛ он провёл один матч. Согласно информации, предст