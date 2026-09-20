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Каток наехал на экс‑игрока АПЛ Таунсенда перед матчем в Таиланде

Каток наехал на экс‑игрока АПЛ Таунсенда перед матчем в Таиланде
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Экс‑игрок АПЛ Эндрос Таунсенд, выступающий за тайский клуб «Прачуап», избежал травм после того, как на него в перерыве матча наехал моторный каток.

Инцидент случился в субботу, 19 сентября, во время паузы в игре между «Паттани» и «Прачуапом». Таунсенд покинул тренировочную зону, намереваясь отработать пас, и не заметил приближающийся каток, которым управлял сотрудник стадиона. Техника сбила футболиста с ног и наехала почти до пояса; после этого водитель сошёл с машины и попытался освободить игрока.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

Несмотря на серьёзность ситуации, Таунсенд не получил повреждений. Он