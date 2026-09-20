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Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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21:45 Мск
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Футбол
Англия — Премьер-лига. 5-й тур
16:00
Лидс Юнайтед
–
Кристал Пэлас
0 : 0
Окончен
16:00
Манчестер Сити
–
Сандерленд
5 : 3
Окончен
16:00
Борнмут
–
Ливерпуль
0 : 1
Окончен
18:30
Фулхэм
–
Манчестер Юнайтед
Не начался
Испания — Ла Лига. 7-й тур
15:00
Хетафе
–
Малага
1 : 0
Окончен
17:15
Атлетико М
–
Реал Мадрид
0 : 0
Перерыв
19:30
Депортиво
–
Бетис
Не начался
19:30
Вильярреал
–
Леванте
Не начался
22:00
Валенсия
–
Реал Сосьедад
Не начался
Италия — Серия А. 5-й тур
13:30
Фиорентина
–
Наполи
1 : 1
Окончен
16:00
Фрозиноне
–
Комо
2 : 0
Окончен
16:00
Парма
–
Дженоа
2 : 1
Окончен
19:00
Ювентус
–
Аталанта
Не начался
21:45
Милан
–
Лечче
Не начался
Германия — Бундеслига. 4-й тур
16:30
Байер
–
РБ Лейпциг
2 : 0
2-й тайм, 81'
18:30
Шальке-04
–
Эльферсберг
Не начался
20:30
Падерборн 07
–
Хоффенхайм
Не начался
Франция — Лига 1. 5-й тур
16:00
Осер
–
Брест
2 : 1
Окончен
18:15
Ницца
–
Лилль
Не начался
21:45
Марсель
–
ПСЖ
Не начался
Бельгия — Лига Жюпиле. 7-й тур
14:30
Антверпен
–
Юнион
0 : 2
Окончен
19:30
Брюгге
–
Генк
Не начался
Португалия — Примейра. 7-й тур
22:30
Порту
–
Бенфика
Не начался
Нидерланды — Эредивизия. 7-й тур
15:30
Твенте
–
ПСВ Эйндховен
3 : 2
Окончен
Шотландия — Премьер-лига. 7-й тур
14:00
Селтик
–
Рейнджерс
0 : 1
Окончен
Англия — Чемпионшип. 8-й тур
14:00
Вулверхэмптон
–
Вест Бромвич Альбион
1 : 0
Окончен
Греция — Суперлига. 5-й тур
21:00
Панетоликос
–
ПАОК
Не начался
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Лидс — Кристал Пэлас, результат матча 20 сентября 2026, счет 0:0, 5-й тур АПЛ 2026/2027
«Лидс» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в 5-м туре АПЛ
Аслан Аршба
20 сентября 2026, 17:53 МСК