Результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу

В воскресенье, 20 сентября, завершился 4-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 4-го тура Бундеслиги:

18 сентября, пятница:

«Бавария» – «Унион» — 7:0.

19 сентября, суббота:

«Гамбург» – «Кёльн» — 2:1;

«Айнтрахт» Франкфурт – «Фрайбург» — 2:2;

«Вердер» – «Аугсбург» — 3:2;

«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Майнц» — 3:4;

«Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд — 0:1.

20 сентября, воскресенье:

«Байер» – «РБ Лейпциг» — 2:0;

«Шальке-04» – «Эльферсберг» — 0:0;

«Падерборн 07» – «Хоффенхайм» — 3:1.

По результатам тура первое место в Бундеслиге занимает дортмундская «Боруссия», набравшая 12 очков. На второй и третьей строчках располагаются «Бавария» и «Фрайбург», у которых по 10 очков. В зоне вылета идут «Гамбург» (3 очка), «Кёльн» (1) и «Боруссия» Мёнхенгладбах (0).