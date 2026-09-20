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Стала известна сумма, которую «Спартак» предлагал «Монако» за Головина — Foot Sur 7

Стала известна сумма, которую «Спартак» предлагал «Монако» за Головина — Foot Sur 7
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Московский «Спартак» предлагал «Монако» € 19 млн за трансфер полузащитника Александра Головина, сообщает французский портал Foot Sur 7.

В летнее трансферное окно красно-белые сделали «Монако» официальное предложение по переходу футболиста, однако французский клуб его отклонил, как недостаточное. При этом отмечается, что «Спартак» и «Зенит» продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг игрока.

В нынешнем сезоне Головин принял