Стала известна сумма, которую «Спартак» предлагал «Монако» за Головина — Foot Sur 7

Московский «Спартак» предлагал «Монако» € 19 млн за трансфер полузащитника Александра Головина, сообщает французский портал Foot Sur 7.

В летнее трансферное окно красно-белые сделали «Монако» официальное предложение по переходу футболиста, однако французский клуб его отклонил, как недостаточное. При этом отмечается, что «Спартак» и «Зенит» продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг игрока.

В нынешнем сезоне Головин принял