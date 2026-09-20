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«Абсолютно лучший эксперт». Слуцкий — об Аршавине

«Абсолютно лучший эксперт». Слуцкий — об Аршавине
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о бывшем футболисте «Зенита» Андрее Аршавине.

«С Андреем Сергеевичем мы давно знакомы. Я абсолютно понимаю, какой он может быть. У него великолепный футбольный взгляд, он хорошо оценивает игроков, абсолютно лучший эксперт. Конечно, мне максимально интересно его профессиональное мнение. Если у кого-то есть стереотип, что он дистанцированный, не идущий легко на контакт, это отчасти правда, потому что таким большим звёздам, как Андрей Сергеевич, иногда нужно поддерживать статус и выглядеть неприступным», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «100% Футбола».

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