«Абсолютно лучший эксперт». Слуцкий — об Аршавине

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о бывшем футболисте «Зенита» Андрее Аршавине.

«С Андреем Сергеевичем мы давно знакомы. Я абсолютно понимаю, какой он может быть. У него великолепный футбольный взгляд, он хорошо оценивает игроков, абсолютно лучший эксперт. Конечно, мне максимально интересно его профессиональное мнение. Если у кого-то есть стереотип, что он дистанцированный, не идущий легко на контакт, это отчасти правда, потому что таким большим звёздам, как Андрей Сергеевич, иногда нужно поддерживать статус и выглядеть неприступным», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «100% Футбола».