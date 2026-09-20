15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Кэррик высказался о результатах «Манчестер Юнайтед» на старте сезона АПЛ

Майкл Кэррик высказался о результатах «Манчестер Юнайтед» на старте сезона АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подвёл итоги старта английской Премьер-лиги перед международной паузой. В пяти турах «красные дьяволы» набрали пять очков, одержав одну победу и дважды сыграв вничью.

«Этот первый этап пролетел стремительно. Мы хотели набрать больше очков, но не совсем преуспели в этом. Тем не менее я с оптимизмом смотрю в будущее. После того как команда снова соберётся вместе, нас ждёт насыщенная серия матчей. Многим ребятам предстоят дальние перелёты по всему миру для участия в играх. Надеюс