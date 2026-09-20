Майкл Кэррик высказался о результатах «Манчестер Юнайтед» на старте сезона АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подвёл итоги старта английской Премьер-лиги перед международной паузой. В пяти турах «красные дьяволы» набрали пять очков, одержав одну победу и дважды сыграв вничью.

«Этот первый этап пролетел стремительно. Мы хотели набрать больше очков, но не совсем преуспели в этом. Тем не менее я с оптимизмом смотрю в будущее. После того как команда снова соберётся вместе, нас ждёт насыщенная серия матчей. Многим ребятам предстоят дальние перелёты по всему миру для участия в играх. Надеюс