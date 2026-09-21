Результаты матчей 5-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу

В воскресенье, 20 сентября, завершился 5-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты 5-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027

18 сентября, пятница:

«Монако» – «Ланс» – 2:1.

19 сентября, суббота:

«Париж» – «Страсбург» – 2:1;

«Лион» – «Ренн» – 4:0;

«Анже» – «Труа» – 2:0;

«Ле‑Ман» – «Лорьян» – 2:1;

«Тулуза» – «Гавр» – 3:2.

20 сентября, воскресенье:

«Осер» – «Брест» – 2:1;

«Ницца» – «Лилль» – 2:1;

«Марсель» – «Пари Сен‑Жермен» – 1:2.

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако», набравший 13 очков за пять матчей. На втором и третьем местах располагаются «Лион» и «Париж», у которых по 11 очков. Далее следуют «Лилль» и «Ренн», набравшие 10 очков. Действующий чемпион Франции «ПСЖ» набрал восемь очков и занимает шестое место.