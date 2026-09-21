Результаты матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027

В воскресенье, 20 сентября, завершился 7-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты 7-го тура Ла Лига сезона-2026/2027

18 сентября, пятница:

«Эспаньол» – «Эльче» – 1:3.

19 сентября, суббота:

«Осасуна» – «Райо Вальекано» – 1:1;

«Атлетик» – «Алавес» – 0:0;

«Сельта» – «Расинг» – 5:0;

«Севилья» – «Барселона» – 1:3.

20 сентября, воскресенье:

«Хетафе» – «Малага» – 1:0;

«Атлетико» Мадрид – «Реал» Мадрид – 1:2;

«Вильярреал» – «Леванте» – 3:1;

«Депортиво» – «Бетис» – 1:1;

«Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 2:3.

После семи туров Примеры «Барселона» с 21 очком занимает первое место. «Атлетико» с 16 очками располагается на второй строчке, «Бетис» (16 очков) — на третьей. Мадридский «Реал» набрал 15 очков и занимает четвёртое место.