«Разочаровывающий матч для вратаря». Во Франции оценили Сафонова в игре с «Марселем»

Французское издание Footmercato оценило игру голкипера Матвея Сафонова в матче 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 с «Марселем». Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

«После великолепной игры с «Брестом» в предыдущем туре, несмотря на трудное начало сезона, Матвей Сафонов в очередной раз заслужил расположение Луиса Энрике, который выпустил не Люка Шевалье. Россиянин провёл особенно спокойный первый тайм