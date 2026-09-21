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«Разочаровывающий матч для вратаря». Во Франции оценили Сафонова в игре с «Марселем»

«Разочаровывающий матч для вратаря». Во Франции оценили Сафонова в игре с «Марселем»
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Французское издание Footmercato оценило игру голкипера Матвея Сафонова в матче 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 с «Марселем». Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 66'     1:1 Гомес – 72'     1:2 Маркиньос – 74'    
Удаления: Веа – 77' / нет

«После великолепной игры с «Брестом» в предыдущем туре, несмотря на трудное начало сезона, Матвей Сафонов в очередной раз заслужил расположение Луиса Энрике, который выпустил не Люка Шевалье. Россиянин провёл особенно спокойный первый тайм