Результаты матчей 5-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу
Завершись матчи 5-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Чемпионат Италии, 5-й тур, результаты матчей.
«Монца» — «Сассуоло» — 2:1
«Удинезе» — «Кальяри» — 0:1
«Болонья» — «Торино» — 1:1
«Рома» — «Интер» — 2:2
«Венеция» — «Лацио» — 0:2
«Фиорентина» — «Наполи» — 1:1
«Фрозиноне» — «Комо» — 2:0
«Парма» — «Дженоа» — 2:1
«Ювентус» — «Аталанта» — 2:0
«Милан» — «Лечче» — 3:0
После пяти туров сразу у трёх команд одинаковое количество очков. По 13 очков набрали «Рома», «Интер» и «Лацио» и возглавляют турнирную таблицу. Следом идёт «Кальяри», записав в свой актив 12 очков.
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