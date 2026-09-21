Результаты матчей 5-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу

Завершись матчи 5-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Чемпионат Италии, 5-й тур, результаты матчей.

«Монца» — «Сассуоло» — 2:1

«Удинезе» — «Кальяри» — 0:1

«Болонья» — «Торино» — 1:1

«Рома» — «Интер» — 2:2

«Венеция» — «Лацио» — 0:2

«Фиорентина» — «Наполи» — 1:1

«Фрозиноне» — «Комо» — 2:0

«Парма» — «Дженоа» — 2:1

«Ювентус» — «Аталанта» — 2:0

«Милан» — «Лечче» — 3:0

После пяти туров сразу у трёх команд одинаковое количество очков. По 13 очков набрали «Рома», «Интер» и «Лацио» и возглавляют турнирную таблицу. Следом идёт «Кальяри», записав в свой актив 12 очков.