15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничего не мог сделать». Le Parisien – о пропущенном голе Сафонова в матче с «Марселем»

«Ничего не мог сделать». Le Parisien – о пропущенном голе Сафонова в матче с «Марселем»
Комментарии

Издание Le Parisien оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:1).

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 66'     1:1 Гомес – 72'     1:2 Маркиньос – 74'    
Удаления: Веа – 77' / нет

«Он сохранял концентрацию и в общей сложности совершил три сейва. Уверенно действовал ногами, стараясь быстро начинать атаки передачами, однако без особого успеха. На 64-й минуте ему повезло, что нерасторопный Мопе не сумел воспользоваться моментом, оказавшись один на один с вратарём. В эпизоде с голом Анхеля Гомеса на 72-й минуте Сафонов уже ничего не мог сделать», написано в статье.

«ПСЖ» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан восемь набранных очков в пяти турах.

Материалы по теме</