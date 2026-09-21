«Ничего не мог сделать». Le Parisien – о пропущенном голе Сафонова в матче с «Марселем»

Издание Le Parisien оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:1).

«Он сохранял концентрацию и в общей сложности совершил три сейва. Уверенно действовал ногами, стараясь быстро начинать атаки передачами, однако без особого успеха. На 64-й минуте ему повезло, что нерасторопный Мопе не сумел воспользоваться моментом, оказавшись один на один с вратарём. В эпизоде с голом Анхеля Гомеса на 72-й минуте Сафонов уже ничего не мог сделать», написано в статье.

«ПСЖ» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан восемь набранных очков в пяти турах.