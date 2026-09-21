«Они не любят, когда «МЮ» проигрывает». Арбелоа раскритиковал судейство в АПЛ

Главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа высказался о судействе после матча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда не смогла обыграть «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Все решения принимались в их пользу. После матча с «Манчестер Сити» я понял: там [у судей] не любят, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывает. В пользу «МЮ» было столько всего — достаточно вспомнить эпизод с фолом Магуайра»,