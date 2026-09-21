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«Они не любят, когда «МЮ» проигрывает». Арбелоа раскритиковал судейство в АПЛ

«Они не любят, когда «МЮ» проигрывает». Арбелоа раскритиковал судейство в АПЛ
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Главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа высказался о судействе после матча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда не смогла обыграть «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 63'     1:1 Кунья – 89'    

«Все решения принимались в их пользу. После матча с «Манчестер Сити» я понял: там [у судей] не любят, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывает. В пользу «МЮ» было столько всего — достаточно вспомнить эпизод с фолом Магуайра»,