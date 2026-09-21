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Ферран Торрес отреагировал на победу «ПСЖ» над «Марселем», где отличился голом

Ферран Торрес отреагировал на победу «ПСЖ» над «Марселем», где отличился голом
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Ферран Торрес дал комментарий после матча 5-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:1). Форвард сборной Испании забил один мяч.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 66'     1:1 Гомес – 72'     1:2 Маркиньос – 74'    
Удаления: Веа – 77' / нет

«Я очень счастлив. Я просто хотел выиграть этот матч ради болельщиков — ради тех наших фанатов, которые не смогли присутствовать здесь лично. Эта победа — для них.

Мой гол? Помню лишь, что Дезире [Дуэ] подхватил мяч, а я сделал рывок за спины защитников. Я просто увидел, как мяч летит ко мне, а затем — как он оказывается в сетке. Я отпраздновал гол вместе с партнёрами по команде. Это был по-настоящему классный момент», — приводит слова Торреса официальный сайт парижан.

«ПСЖ» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан восемь набранных очков в пяти турах. «Марсель» располагается на 17-й строчке. У команды три очка.

Мат