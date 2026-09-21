Ферран Торрес отреагировал на победу «ПСЖ» над «Марселем», где отличился голом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Ферран Торрес дал комментарий после матча 5-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:1). Форвард сборной Испании забил один мяч.

«Я очень счастлив. Я просто хотел выиграть этот матч ради болельщиков — ради тех наших фанатов, которые не смогли присутствовать здесь лично. Эта победа — для них.

Мой гол? Помню лишь, что Дезире [Дуэ] подхватил мяч, а я сделал рывок за спины защитников. Я просто увидел, как мяч летит ко мне, а затем — как он оказывается в сетке. Я отпраздновал гол вместе с партнёрами по команде. Это был по-настоящему классный момент», — приводит слова Торреса официальный сайт парижан.

«ПСЖ» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан восемь набранных очков в пяти турах. «Марсель» располагается на 17-й строчке. У команды три очка.