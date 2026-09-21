15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Энрике коротко ответил на вопрос о замене Кварацхелии в матче с «Марселем»

Тренер «ПСЖ» Энрике коротко ответил на вопрос о замене Кварацхелии в матче с «Марселем»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о замене грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:1).

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 66'     1:1 Гомес – 72'     1:2 Маркиньос – 74'    
Удаления: Веа – 77' / нет

—Почему решил заменить Кварацхелию?
— Потому что я тренер
— Никаких проблем с Хвичей нет? Всё нормально?
— Я тренер, — сказал Энрике в эфире Okko.
Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 59-й минуте. Он не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл пять матчей в чемпионате Франции и отметился результативной передачей. Отметим, в нынешнем сезоне Лиги 1 грузин не провёл ни одно