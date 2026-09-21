Тренер «ПСЖ» Энрике коротко ответил на вопрос о замене Кварацхелии в матче с «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о замене грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:1).

—Почему решил заменить Кварацхелию?

— Потому что я тренер

— Никаких проблем с Хвичей нет? Всё нормально?

— Я тренер, — сказал Энрике в эфире Okko.

Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 59-й минуте. Он не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл пять матчей в чемпионате Франции и отметился результативной передачей. Отметим, в нынешнем сезоне Лиги 1 грузин не провёл ни одно