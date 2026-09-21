Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Марселем», упомянув пропущенный Сафоновым гол

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о победе своей команды в матче 5-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:1).

«Матч «Ле Классик» отнимает много сил, но я очень доволен! Кое-кто думал, что игра будет лёгкой, но я так не считал. Сегодня мы вновь убедились, как непросто играть в «Ле Классик», особенно на стадионе «Велодром», но, на мой взгляд, мы выступили очень хорошо.

Стартовые минуты выдались сложными, мы пытались взять игру под контроль. Создали не так много моментов. Они очень хорошо оборонялись. Было непросто. Вторую половину мы начали блестяще, создали множество голевых ситуаций. Мы забили, но почти сразу же пропустили. В итоге наши болельщики получили массу положительных эмоций. Нам удалось взять верх, и мы очень рады завоевать эти три очка — мы знаем, как они важны для наших болельщиков», — приводит слова Энрике L'Équipe.