«Я бью тревогу». Тренер «Марселя» — после поражения в матче с «ПСЖ» в Лиге 1

Главный тренер «Марселя» Бруно Женезио прокомментировал поражение в матче 5-го тура чемпионата Франции и высказался о положении команды в турнирной таблице.

«Мне надоело повторять одно и то же. Мы не можем довольствоваться поражением. Пропускать гол со второго мяча, потому что мы только что забили и отвлеклись, — это недопустимо. Я не могу упрекнуть нас в отношении к игре, но пропускать такие голы — это ненормально. Если мы будем довольны поражениями, мы не продвинемся вперед. Нам следовало извлечь уроки из предыдущих матчей и играть лучше.

Не знаю, но это снова происходит… Сегодня утром мы 35 минут отрабатывали оборонительные стандартные положения, и пропустили этот гол…

Уже четыре недели повторяется одно и то же. Мне не в чем упрекнуть команду, за исключением недостатка зрелости: мы забиваем, испытываем эмоции и позволяем сопернику застать нас врасплох. Нельзя вот так всё перечёркивать.

Если пропускаешь невероятный гол от такой команды, можно сказать: «Хорошо, они сильнее». Но когда пропускаешь такой гол…

Мы не ожидали оказаться в такой ситуации, хотя и опасались сложного начала сезона. Но не до такой степени. Нам придётся бороться.

«Марсель» привык бороться за высокие места в таблице. Я бью тревогу. В матчах с «Труа» и «Анже» легче не будет. Перед н