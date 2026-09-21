Лионель Месси вышел на чистое второе место в истории футбола по голам со штрафных

В эти минуты проходит матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимает «Сан-Диего». На момент написания новости завершился первый тайм, счёт 1:1.

В составе «Интер Майами» гол со штрафного забил аргентинский нападающий Лионель Месси. Аргентинец забил 75-й гол со штрафного и обошёл бразильца Жаира да Роза Пинто по этому показателю, на счету которого 74 гола.

Таким образом, Лионелю Месси осталось забить три гола со штрафных, чтобы повторить рекорд Марселиньо Кариоки. На счету аргентинца 75 голов после стандартов, тогда как Кариока занимает первое место с 78 забитыми штрафными, сообщает The Touchline в социальной сети X.