Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о победе над «Марселем» в «Ле Классик»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос дал комментарий после матча 5-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:1). Защитник сборной Бразилии забил победный мяч.

«Выигрывать здесь — это всегда огромное удовольствие. Когда приезжаешь сюда и побеждаешь, чувствуешь себя прекрасно, независимо от того, был матч напряжённым или нет. У нас бывали здесь и более лёгкие игры, но сегодня мы сыграли хорошо. Нам пришлось много обороняться, и хотя перед этим матчем они занимали предпоследнее место, это хорошая команда, которая бросила нам вызов на поле. Мы смогли справиться со своими проблемами и победить, а это так здорово. Я очень счастлив, что мы выиграли здесь.

Как мы часто говорим, «Ле Классик» не играют, в нём выигрывают, будь то дома или на выезде, и мы невероятно рады этой победе. Что касается моего гола, думаю, я сравнялся по количеству забитых мячей с Лукасом Моурой за на