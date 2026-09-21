15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о победе над «Марселем» в «Ле Классик»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о победе над «Марселем» в «Ле Классик»
Комментарии

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос дал комментарий после матча 5-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:1). Защитник сборной Бразилии забил победный мяч.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 66'     1:1 Гомес – 72'     1:2 Маркиньос – 74'    
Удаления: Веа – 77' / нет

«Выигрывать здесь — это всегда огромное удовольствие. Когда приезжаешь сюда и побеждаешь, чувствуешь себя прекрасно, независимо от того, был матч напряжённым или нет. У нас бывали здесь и более лёгкие игры, но сегодня мы сыграли хорошо. Нам пришлось много обороняться, и хотя перед этим матчем они занимали предпоследнее место, это хорошая команда, которая бросила нам вызов на поле. Мы смогли справиться со своими проблемами и победить, а это так здорово. Я очень счастлив, что мы выиграли здесь.

Как мы часто говорим, «Ле Классик» не играют, в нём выигрывают, будь то дома или на выезде, и мы невероятно рады этой победе. Что касается моего гола, думаю, я сравнялся по количеству забитых мячей с Лукасом Моурой за на