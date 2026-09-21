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Луис Энрике высказался о «Марселе» на фоне предпоследнего 17-го места команды в Лиге 1

Луис Энрике высказался о «Марселе» на фоне предпоследнего 17-го места команды в Лиге 1
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о «Марселе» после победы над ним в очном матче 5-го тура французской Лиги 1. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 66'     1:1 Гомес – 72'     1:2 Маркиньос – 74'    
Удаления: Веа – 77' / нет

«Это особенный момент для «Марселя», особенно учитывая их начало сезона, но у них отличный тренер —
Бруно Женезио. Он очень опытный и поможет команде прибавить, я в этом уверен. Это футбол. Тяжело быть тренером команды такого уровня, давление есть всегда, но с Бруно Женезио они точно станут лучше», — приводит слова Энрике Footmercato.

«ПСЖ» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан восемь набранных очков в пяти турах. «Марсель» располагается на 17-й строчке. У команды три очка.

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