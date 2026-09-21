«Хотел бы быть как Кейн и Холанд». Форвард «Марселя» — об упущенных моментах с «ПСЖ»

Нападающий «Марселя» Ниль Мопе высказался о своих нереализованных моментах в матче 5-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (1:2). Форвард упустил несколько хороший для взятия ворот российского голкипера Матвея Сафонова.

«Я нападающий, я хочу забивать голы, и это стало бы наградой за довольно хорошую игру команды. Я хотел забить, я должен был забивать. Для меня это непросто, потому что, когда ты нападающий и оказываешься в таких позициях, нужно реализовывать свои моменты.

Я хотел бы быть похожим на Гарри Кейна или Холанда и забивать по 50 голов за сезон, но всё устроено не так. Что касается нашего настроя, думаю, с начала сезона нам не в чем себя упрекнуть, но, к сожалению, пока этого недостаточно», — приводит слова Мопе Foo