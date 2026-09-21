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«Хотел бы быть как Кейн и Холанд». Форвард «Марселя» — об упущенных моментах с «ПСЖ»

«Хотел бы быть как Кейн и Холанд». Форвард «Марселя» — об упущенных моментах с «ПСЖ»
Комментарии

Нападающий «Марселя» Ниль Мопе высказался о своих нереализованных моментах в матче 5-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (1:2). Форвард упустил несколько хороший для взятия ворот российского голкипера Матвея Сафонова.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 66'     1:1 Гомес – 72'     1:2 Маркиньос – 74'    
Удаления: Веа – 77' / нет

«Я нападающий, я хочу забивать голы, и это стало бы наградой за довольно хорошую игру команды. Я хотел забить, я должен был забивать. Для меня это непросто, потому что, когда ты нападающий и оказываешься в таких позициях, нужно реализовывать свои моменты.

Я хотел бы быть похожим на Гарри Кейна или Холанда и забивать по 50 голов за сезон, но всё устроено не так. Что касается нашего настроя, думаю, с начала сезона нам не в чем себя упрекнуть, но, к сожалению, пока этого недостаточно», — приводит слова Мопе Foo