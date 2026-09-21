Месси забил 930-й гол в карьере — в 1176 играх. У Роналду 979 мячей в 1337 матчах

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в ворота «Сан-Диего» в рамках матча МЛС, который проходит в эти минуты. 39-летний аргентинец отличился на 24-й минуте.

Этот гол стал 930-м в карьере для Месси – в 1176 матчах. Кроме того, для аргентинца этот гол стал 101-м в карьере за «Интер Майами» и 20-м в сезоне-2026. Также в активе форварда 424 результативные передачи.

41-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 979 голов и сделал 261 результативный пас в 1337 матчах.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. С клубом Лионель завоевал пять трофеев.