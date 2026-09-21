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Турецкий журналист рассказал о проблемах «Галатасарая», упомянув Батракова

Турецкий журналист рассказал о проблемах «Галатасарая», упомянув Батракова
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Турецкий журналист Халук Юрекли высказался о проблемах «Галатасарая» после поражения в матче 6-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (0:4).

Турция — Суперлига . 6-й тур
19 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул
1:0 Салах – 4'     2:0 Савьолу – 39'     3:0 Салах – 44'     4:0 Салах – 80'    
Удаления: нет / Угочукву – 87'

«Мы говорили: « Йылмаз плохо играет, Окан его не убирает». Вы убрали его — что-то изменилось? Сначала играл Джейкобс, потом вышел Эрен — что-то изменилось? Нет. Играл Дениз, потом вышел Барыш — что-то изменилось? Нет. Сара и Торрейра ушли, вместо них вышли Лесли и Батраков — что-то изменилось? Нет.

Если ничего не меняется, значит, дело не в игре отдельных футболистов. Дело в самой игре. Нужно посмотреть на план. Может, соперники уже разгадали этот план и теперь им стало легко находить против него решение?», — приводит слова Юрекли Winner Galatasaray в социальной сети X.

В матче с «Трабзонспором» Батраков вышел на замену на 68-й минуте матча.

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