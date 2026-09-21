15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кого де ла Фуэнте вызвал в сборную Испании вместо травмированного Порро

Стало известно, кого де ла Фуэнте вызвал в сборную Испании вместо травмированного Порро
Комментарии

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Испании Педро Порро получил травму и не поедет с национальной командой на предстоящие матчи Лиги наций. Об этом сообщает официальный сайт Королевской испанской федерации футбола.

Вместо него главный тренер «Фурия Роха» Луис де ла Фуэнте вызвал в состав команды 21-летнего правого латераля «Спортинга» из Лиссабона и молодёжной команды Испании Ивана Фреснеду. Он будет единственным профильным правым защитником в составе — также позицию могут прикрыть Марк Пубиль и Эрик Гарсия. Ранее Иван провёл всего четыре игры за сборную U21, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Напомним, Порро получил травму в матче между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» (2:3) в субботу, 19 сентября. Игрок был заменён на 19-й минуте встречи.

На групповом этапе Лиги наций Испания сыграет с Англией, Хорватией и Чехией.

Материалы по теме
Сборная Испании объявила заявку на групповой этап Лиги наций