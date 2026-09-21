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Интер Майами — Сан-Диего, результат матча 21 сентября 2026, счет 2:2, МЛС

Голов Месси и Суареса не хватило «Интер Майами» для победы в матче с «Сан-Диего»
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Сан-Диего». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась со счётом 2:2.

США — Major League Soccer . МЛС
21 сентября 2026, понедельник. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 2
Сан-Диего
0:1 Дрейер – 12'     1:1 Месси – 24'     2:1 Суарес – 74'     2:2 Дрейер – 82'    

За «Интер Майами» голы забили аргентинский нападающий Лионель Месси и уругвайский форвард Луис Суарес. Отметим, для аргентинца этот гол стал 930-м в карьере.

В составе гостей дубль оформил Андерс Дрейер.

«Интер Майами» четвёртый раз подряд сыграл вничью в МЛС. «Сан-Диего» прервал серию поражений из трёх игр.
В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Коламбус Крю», а «Сан-Диего» сыграет с «Остином». Игры пройдут 28 и 27 сентября соответственно.

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