Голов Месси и Суареса не хватило «Интер Майами» для победы в матче с «Сан-Диего»

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Сан-Диего». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась со счётом 2:2.

За «Интер Майами» голы забили аргентинский нападающий Лионель Месси и уругвайский форвард Луис Суарес. Отметим, для аргентинца этот гол стал 930-м в карьере.

В составе гостей дубль оформил Андерс Дрейер.

«Интер Майами» четвёртый раз подряд сыграл вничью в МЛС. «Сан-Диего» прервал серию поражений из трёх игр.

В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Коламбус Крю», а «Сан-Диего» сыграет с «Остином». Игры пройдут 28 и 27 сентября соответственно.