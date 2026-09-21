Экс-арбитр Ла Лиги вынес решение по удалению Хёйсена в дерби «Реала» с «Атлетико»

Бывший судья Павел Фернандес отреагировал на эпизод матча 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» переиграл «Реал» со счётом 2:1. Защитник сливочных Дин Хёйсен был удалён с поля за фол на вингере матрасников Джулиано Симеоне.

Сначала арбитр показал Хёйсену жёлтую карточку, но после просмотра VAR изменил решение и удалил защитника. Латераль «Атлетико» Алехандро Гримальдо реализовал назначенный пенальти.

«Небольшой захват со стороны Дина Хёйсена, Джулиано Симеоне падает, едва почувствовав контакт. Это не пенальти», — написал Фернандес на своей странице в соцсети X.

В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.