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Экс-арбитр Ла Лиги вынес решение по удалению Хёйсена в дерби «Реала» с «Атлетико»

Экс-арбитр Ла Лиги вынес решение по удалению Хёйсена в дерби «Реала» с «Атлетико»
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Бывший судья Павел Фернандес отреагировал на эпизод матча 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» переиграл «Реал» со счётом 2:1. Защитник сливочных Дин Хёйсен был удалён с поля за фол на вингере матрасников Джулиано Симеоне.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

Сначала арбитр показал Хёйсену жёлтую карточку, но после просмотра VAR изменил решение и удалил защитника. Латераль «Атлетико» Алехандро Гримальдо реализовал назначенный пенальти.

«Небольшой захват со стороны Дина Хёйсена, Джулиано Симеоне падает, едва почувствовав контакт. Это не пенальти», — написал Фернандес на своей странице в соцсети X.

В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

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