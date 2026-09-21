«Говорит нам не то, что за закрытыми дверями». Невилл – о тренере «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о главном тренере клуба Майкле Кэррике после ничьей в матче 5-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).

«Майкл, конечно, говорит нам не то, что говорит за закрытыми дверями. Вот это меня действительно обеспокоило бы. Люди будут задавать вопросы о нём, но он понимал это, когда соглашался на эту работу.

Но в этом смысле никакой паники нет, никто не оказывает давления на Кэррика. Однако если подобные выступления продолжатся, он окажется в очень сложном положении. Ради него команда должна работать намного усерднее», — приводит слова Невилла Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в АПЛ, записав в свой актив пять очков.