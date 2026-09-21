«Это и есть его реальный уровень». Каррагер жёстко раскритиковал игру Вирца в «Ливерпуле»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг критике немецкого полузащитника мерсисайдцев Флориана Вирца после матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:0).

«Это одно из самых слабых его выступлений в футболке «Ливерпуля». Я критиковал его за плохую статистику, но обычно, когда наблюдаешь за Вирцем, он действует чисто и аккуратно, контролирует мяч — есть моменты, которые вызывают симпатию. Он выходит из трудных положений, где от твоего футболиста ждёшь потери.

Но вот что меня тревожит: я не считаю, что Вирц находится в плохой форме после перехода в «Ливерпуль». Я на самом деле полагаю, что то, что мы видим сейчас, это и есть его реальный уровень. Разрыв, который ему нужно преодолеть, чтобы хотя бы отчасти оправдать ожидания, слишком велик. Туда не добраться. Даже если он прибавит и сделает это, это всё равно не тот игрок, которого ждал «Ливерпуль».

И проблема не только в Вирце — возникает цепная реакция. Когда он занимает позицию «десятки», Доминик Собослаи вынужден играть в центре поля. Я не рассматриваю Собослаи как центрального полузащитника. Думаю, Ираоле вскоре придётся принять решение по этому поводу. Вирца не было бы в моём составе [на матч с «Манчестер Сити»], работай я в «Ливерпуле», — приводит