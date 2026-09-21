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«Он был подделкой». Журналист RMC раскритиковал Кварацхелию за игру с «Марселем»

«Он был подделкой». Журналист RMC раскритиковал Кварацхелию за игру с «Марселем»
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Французский журналист Даниэль Риоло критически высказался об игре грузинского вингера «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии в матче 5-го тура французской Лиги 1 с «Марселе» (2:1).

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 66'     1:1 Гомес – 72'     1:2 Маркиньос – 74'    
Удаления: Веа – 77' / нет

«Когда я слышу, что некоторые хотят вручить ему «Золотой мяч». Это абсолютно невозможно! Я просто в восторге от этого игрока… Но он — парень, который приезжает только на банкеты. Этого недостаточно… Этим вечером он был подделкой», — приводит слова Риоло аккаунт Actu Foot в соцсети X со ссылкой на эфир After RMC.

В сезоне-2026/2027 Хвича Кварацхелия провёл семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ранее стало известно, что грузин номинирован на престижнейшую индивидуальную награду «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/2026.

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