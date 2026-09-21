«Он был подделкой». Журналист RMC раскритиковал Кварацхелию за игру с «Марселем»

Французский журналист Даниэль Риоло критически высказался об игре грузинского вингера «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии в матче 5-го тура французской Лиги 1 с «Марселе» (2:1).

«Когда я слышу, что некоторые хотят вручить ему «Золотой мяч». Это абсолютно невозможно! Я просто в восторге от этого игрока… Но он — парень, который приезжает только на банкеты. Этого недостаточно… Этим вечером он был подделкой», — приводит слова Риоло аккаунт Actu Foot в соцсети X со ссылкой на эфир After RMC.

В сезоне-2026/2027 Хвича Кварацхелия провёл семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ранее стало известно, что грузин номинирован на престижнейшую индивидуальную награду «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/2026.