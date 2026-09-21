«В отличие от нас, играет в другой вид спорта». Симеоне сравнил «Атлетико» и «Барсу»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил высокую результативность «Барселоны». В нынешнем сезоне каталонский клуб одержал победы во всех восьми встречах в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забив 36 мячей.

«Кажется, что «Барселона», в отличие от нас, играет в другой вид спорта. У них отсутствовал центральный нападающий, однако на этой роли появился Рафинья и забил 12 голов. А у Ямаля — семь. Они оказывают давление как дома, так и в гостях, не дают времени на принятие решений и не опасаются рисковать, допуская пропущенные мячи. Создаётся впечатление, что гол в их ворота лишь улучшает игру команды. На сегодняшний день они — сильнейшие», — приводит слова Симеоне аккаунт журналиста Решада Рахмана в соцсети Х.

После шести матчей «Атлетико» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Барселона» возглавляет чемпионат Испании с 21 очком.