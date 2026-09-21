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Луис Энрике высказался о результативности новичка «ПСЖ» Феррана Торреса

Луис Энрике высказался о результативности новичка «ПСЖ» Феррана Торреса
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о форварде команды Ферране Торресе после победы парижан в матче 5-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:1). Испанец отметился голом.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 66'     1:1 Гомес – 72'     1:2 Маркиньос – 74'    
Удаления: Веа – 77' / нет

«Я особенно доволен всеми игроками, которых мы подписали. Они привносят очень важные вещи, чтобы мы могли продолжать расти. Ферран Торрес находится в невероятной форме, он особенно силён в центре нападения, он постоянно открывается под передачи, когда у вас есть такие полузащитники, как Витинья, Бералдо, Фабиан, Невеш, Уоррен с их способностью отдавать пасы… Он на очень хорошем этапе карьеры, и мы очень рады, что он у нас есть», — приводит слова Энрике L'Équipe.

В сезоне-2026/2027 Ферран Торрес провёл шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Ранее стало известно, что испанец номинирован на престижнейшую индивидуальную награду «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/2026.

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