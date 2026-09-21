Луис Энрике высказался о результативности новичка «ПСЖ» Феррана Торреса

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о форварде команды Ферране Торресе после победы парижан в матче 5-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:1). Испанец отметился голом.

«Я особенно доволен всеми игроками, которых мы подписали. Они привносят очень важные вещи, чтобы мы могли продолжать расти. Ферран Торрес находится в невероятной форме, он особенно силён в центре нападения, он постоянно открывается под передачи, когда у вас есть такие полузащитники, как Витинья, Бералдо, Фабиан, Невеш, Уоррен с их способностью отдавать пасы… Он на очень хорошем этапе карьеры, и мы очень рады, что он у нас есть», — приводит слова Энрике L'Équipe.

В сезоне-2026/2027 Ферран Торрес провёл шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Ранее стало известно, что испанец номинирован на престижнейшую индивидуальную награду «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/2026.