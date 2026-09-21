«Реал» заслуженно проиграл. Моуринью перестал прогрессировать». Гасилин — о дерби Мадрида

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался об исходе мадридского дерби в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» проиграл «Атлетико» со счётом 1:2.

«Реал» заслуженно проиграл. Моуринью — сильнейший тренер своего поколения, но он перестал прогрессировать. Не зря он в последние годы работал в Турции, Португалии. Он умеет объединять, работать со звёздами, но в матче не было запасного плана. Симеоне в этой игре его превзошёл. Во втором тайме «Атлетико» был эффективнее», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

После шести матчей «Атлетико» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал» заработал 15 очков и располагается на четвёртой строчке.