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«Реал» заслуженно проиграл. Моуринью перестал прогрессировать». Гасилин — о дерби Мадрида

«Реал» заслуженно проиграл. Моуринью перестал прогрессировать». Гасилин — о дерби Мадрида
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался об исходе мадридского дерби в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» проиграл «Атлетико» со счётом 1:2.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

«Реал» заслуженно проиграл. Моуринью — сильнейший тренер своего поколения, но он перестал прогрессировать. Не зря он в последние годы работал в Турции, Португалии. Он умеет объединять, работать со звёздами, но в матче не было запасного плана. Симеоне в этой игре его превзошёл. Во втором тайме «Атлетико» был эффективнее», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

После шести матчей «Атлетико» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал» заработал 15 очков и располагается на четвёртой строчке.

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