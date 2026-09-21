Мор рассказал, при каком условии в «Реале» всё было бы хорошо, упомянув Алонсо и Винисиуса

Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор высказал мнение о том, что «Реалу» минувшей зимой нужно было сохранить главного тренера Хаби Алонсо и продать вингера команды Винисиуса Жуниора в один из клубов Саудовской Аравии.

«Если бы зимой убрали не Хаби Алонсо, а продали бы Винисиуса в Саудовскую Аравию, то всем было бы хорошо. В «Реале» сейчас был бы выстроенный коллектив, где все работают на команду во главе со звездой Мбаппе. Все бы оборонялись, была компактность. Моуринью брали, чтобы он стал главной звездой, но он не может посадить Винисиуса на скамейку запасных, но хотя бы начал его заменять. Если в «Реале» будет такая ситуация, где тренер не может действовать во благо команды, то будут у мадридцев такие матчи, как с «Атлетико», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее в рамках 7-го тура Ла Лиги «Реал» в меньшинстве уступил «Атлетико» со счётом 1:2. Таким образом, после шести матчей «Атлетико» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал» заработал 15 очков и располагается на четвёртой строчке.