Гасилин вынес вердикт по скандальному эпизоду с Вальверде в дерби «Атлетико» — «Реал»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что полузащитник «Атлетико» Ли Кан Ин должен был получить красную карточку за фол на полузащитнике «Реала» Федерико Вальверде в матче 7-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027 между двумя мадридскими командами. Верх в матче взял «Атлетико» — 2:1.

«Ли Кан Ин откровенно сзади катился в Вальверде. Уругвайцу стоило упасть. Если мы делаем стоп-кадр, то видим, что нога высоко, шипы — все критерии для красной карточки есть. В момент с Джудом [Беллингемом] стоило ограничиться жёлтой», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

По ходу матча случился эпизод с наступом на голеностоп полузащитнику в исполнении нападающего «Атлетико» Ли Кан Ина. После игры главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью раскритиковал судейство. По результатам обследования, проведённого медицинским штабом «Реала», у Вальверде была диагностирована серьёзная травма левой лодыжки.