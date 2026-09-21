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Гасилин вынес вердикт по скандальному эпизоду с Вальверде в дерби «Атлетико» — «Реал»

Гасилин вынес вердикт по скандальному эпизоду с Вальверде в дерби «Атлетико» — «Реал»
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что полузащитник «Атлетико» Ли Кан Ин должен был получить красную карточку за фол на полузащитнике «Реала» Федерико Вальверде в матче 7-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027 между двумя мадридскими командами. Верх в матче взял «Атлетико» — 2:1.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

«Ли Кан Ин откровенно сзади катился в Вальверде. Уругвайцу стоило упасть. Если мы делаем стоп-кадр, то видим, что нога высоко, шипы — все критерии для красной карточки есть. В момент с Джудом [Беллингемом] стоило ограничиться жёлтой», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

По ходу матча случился эпизод с наступом на голеностоп полузащитнику в исполнении нападающего «Атлетико» Ли Кан Ина. После игры главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью раскритиковал судейство. По результатам обследования, проведённого медицинским штабом «Реала», у Вальверде была диагностирована серьёзная травма левой лодыжки.

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