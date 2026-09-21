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Мареска прокомментировал сверхрезультативную победу «Ман Сити» в матче с «Сандерлендом»

Мареска прокомментировал сверхрезультативную победу «Ман Сити» в матче с «Сандерлендом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался после победы над «Сандерлендом» (5:3) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 3
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Фернандес – 9'     1:1 Бробби – 12'     2:1 Шерки – 29'     2:2 Бробби – 33'     3:2 Семеньо – 43'     4:2 Семеньо – 57'     4:3 Бробби – 59'     5:3 Холанд – 81'    

«Очень хорошая команда, сильная, опасная, но мы снова нашли способ победить, а это сейчас самое главное. Мы также довольно легко пропустили несколько голов, но мы работаем вместе всего восемь недель и сыграли уже самые разные матчи, из которых многому научились. У нас было семь официальных игр, и все они были разными, что хорошо, ведь мы учимся на каждой из них. Нужно учиться, чтобы становиться лучше, и этот день не стал исключением, но мы всё же нашли способ выиграть матч. Голов было слишком много. Я предпочитаю 1:0, так гораздо лучше! Я доволен игрой, потому что мы нашли путь к победе, но надеюсь, что в следующий раз мы не пропустим три мяча», — приводит слова Марески Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками в пяти турах. В активе «Сандерленда» четыре очка. Команда располагается на 14-й строчке.

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