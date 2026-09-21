Мареска прокомментировал сверхрезультативную победу «Ман Сити» в матче с «Сандерлендом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался после победы над «Сандерлендом» (5:3) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.

«Очень хорошая команда, сильная, опасная, но мы снова нашли способ победить, а это сейчас самое главное. Мы также довольно легко пропустили несколько голов, но мы работаем вместе всего восемь недель и сыграли уже самые разные матчи, из которых многому научились. У нас было семь официальных игр, и все они были разными, что хорошо, ведь мы учимся на каждой из них. Нужно учиться, чтобы становиться лучше, и этот день не стал исключением, но мы всё же нашли способ выиграть матч. Голов было слишком много. Я предпочитаю 1:0, так гораздо лучше! Я доволен игрой, потому что мы нашли путь к победе, но надеюсь, что в следующий раз мы не пропустим три мяча», — приводит слова Марески Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками в пяти турах. В активе «Сандерленда» четыре очка. Команда располагается на 14-й строчке.