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Мор назвал два фактора, которые плохо сказываются на игре «Краснодара»

Мор назвал два фактора, которые плохо сказываются на игре «Краснодара»
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Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор высказался об игре «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге после того, как получил травму один из ключевых игроков команды — полузащитник Никита Кривцов, а также покинул клуб экс-игрок команды Эдуард Сперцян.

«Это пока не тот «Краснодар», который мы видели весной. Уход Сперцяна и травма Кривцова сказываются на игре команды», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды 21 набранное очко в девяти встречах. «Спартак», «Динамо» и ЦСКА набрали по 19 очков, «Зенит» отстаёт от них на один балл.

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