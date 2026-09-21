Мор назвал два фактора, которые плохо сказываются на игре «Краснодара»

Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор высказался об игре «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге после того, как получил травму один из ключевых игроков команды — полузащитник Никита Кривцов, а также покинул клуб экс-игрок команды Эдуард Сперцян.

«Это пока не тот «Краснодар», который мы видели весной. Уход Сперцяна и травма Кривцова сказываются на игре команды», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды 21 набранное очко в девяти встречах. «Спартак», «Динамо» и ЦСКА набрали по 19 очков, «Зенит» отстаёт от них на один балл.