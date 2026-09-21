«ПСЖ» с Сафоновым выиграл в «Ле Классик», Месси вновь забил со штрафного. Главное к утру
«ПСЖ» с россиянином Матвеем Сафоновым в старте победил «Марсель» в матче Лиги 1, аргентинский форвард Лионель Месси забил прямым ударом со штрафного, но его мяча не хватило для победы «Интер Майами» в матче МЛС с «Сан-Диего», турецкий «Анадолу Эфес» стал победителем Суперкубка Единой лиги, обыграв в финале краснодарский «Локомотив-Кубань». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» победил «Марсель» в Лиге 1, Ферран Торрес забил, Сафонов пропустил в ближний угол.
- Голов Месси и Суареса не хватило «Интер Майами» для победы в матче с «Сан-Диего».
- «Анадолу Эфес» стал победителем Суперкубка Единой лиги, обыграв в финале «Локо».
- Касаткина с «баранкой» проиграла 130-й ракетке Саснович на старте турнира в Сингапуре.
- «Каролина» с ассистом Трикозова проиграла «Флориде» в предсезонке. У Кочеткова — 28 сейвов.
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