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21 сентября главные новости спорта, результаты футбола, предсезонные матчи НХЛ, Суперкубок Единой лиги, трансферы, Месси, Сафонов

«ПСЖ» с Сафоновым выиграл в «Ле Классик», Месси вновь забил со штрафного. Главное к утру
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«ПСЖ» с россиянином Матвеем Сафоновым в старте победил «Марсель» в матче Лиги 1, аргентинский форвард Лионель Месси забил прямым ударом со штрафного, но его мяча не хватило для победы «Интер Майами» в матче МЛС с «Сан-Диего», турецкий «Анадолу Эфес» стал победителем Суперкубка Единой лиги, обыграв в финале краснодарский «Локомотив-Кубань». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» победил «Марсель» в Лиге 1, Ферран Торрес забил, Сафонов пропустил в ближний угол.
  2. Голов Месси и Суареса не хватило «Интер Майами» для победы в матче с «Сан-Диего».
  3. «Анадолу Эфес» стал победителем Суперкубка Единой лиги, обыграв в финале «Локо».
  4. Касаткина с «баранкой» проиграла 130-й ракетке Саснович на старте турнира в Сингапуре.
  5. «Каролина» с ассистом Трикозова проиграла «Флориде» в предсезонке. У Кочеткова — 28 сейвов.
  6. Итальянские волейболисты обыграли Данию и в