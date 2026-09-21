«Реал» показал худший результат по xG за матч в Ла Лиге с 2015 года, проиграв «Атлетико»

Мадридский «Реал» в дерби с «Атлетико» (1:2) в рамках 7-го тура чемпионата Испании показал худший результат по статистике ожидаемых голов (xG) за матч Ла Лиги с февраля 2015 года. Об этом сообщает статистический портал Opta Analyst в соцсети X.

По информации источника, показатель xG «сливочных» в данном матче составил 0,32. «Матрасники» наиграли на 2,38 гола.

Отметим, что тогда «Реал» также встречался в дерби с «Атлетико». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Диего Симеоне. Тот «Реал» возглавлял Карло Анчелотти.

После шести матчей «Атлетико» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал» заработал 15 очков и располагается на четвёртой строчке.