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«Реал» показал худший результат по xG за матч в Ла Лиге с 2015 года, проиграв «Атлетико»

«Реал» показал худший результат по xG за матч в Ла Лиге с 2015 года, проиграв «Атлетико»
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Мадридский «Реал» в дерби с «Атлетико» (1:2) в рамках 7-го тура чемпионата Испании показал худший результат по статистике ожидаемых голов (xG) за матч Ла Лиги с февраля 2015 года. Об этом сообщает статистический портал Opta Analyst в соцсети X.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

По информации источника, показатель xG «сливочных» в данном матче составил 0,32. «Матрасники» наиграли на 2,38 гола.

Отметим, что тогда «Реал» также встречался в дерби с «Атлетико». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Диего Симеоне. Тот «Реал» возглавлял Карло Анчелотти.

После шести матчей «Атлетико» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал» заработал 15 очков и располагается на четвёртой строчке.

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