Видео гола Месси со штрафного за «Интер Майами». Лионель поразил вратарский угол

Капитан и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился невероятным голом со штрафного удара в матче североамериканской лиги МЛС с «Сан-Диего» (2:2).

Футболист поразил ворота соперника на 24-й минуте, закрутив мяч в район каркаса ворот голкипера Си Джей душ Сантуша. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео забитого мяча.

Отметим, что аргентинец забил 75-й гол за карьеру со штрафного и обошёл по этому показателю бразильца Жаира да Розу Пинто, на счету которого 74 гола. Месси осталось забить три гола со штрафных, чтобы повторить рекорд Марселиньо Кариоки.

Напомним, данный гол стал 930-м в карьере для Месси – в 1176 матчах. Впереди по данному показателю лишь португалец Криштиану Роналду – 979 голов в 1337 матчах.