Шалимов оценил решение Игдисамова перестроить ЦСКА на схему с пятью защитниками

Российский тренер Игорь Шалимов оценил решение главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова перестроить игру команды на схему с тремя центральными защитниками. В матче 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:1) в основе армейцев вышли игроки обороны Джамалутдин Абдулкадыров, Кирилл Данилов и Жоао Виктор.

«Игдисамов оставил схему с тремя центральными защитниками, двумя опорными и тремя форвардами. То есть при обороне этот вариант рабочий, плюс двух опорных — Кисляка и Облякова — хватает. А для быстрой атаки у армейцев сейчас просто суперсостав: крайние защитники, крайние форварды — очень быстрые ребята. В начале сезона в роли игрока разыгрывающего пробовали разные варианты, но ни у кого не пошло. В перерыве матча, при 1:1, Игдисамов сделал две замены: поменял форварда и центрального защитника, вместо Абдулкадырова, который совершил результативную ошибку, вышел Лукин.

Мне Лукин видится более мощным защитником, вышел неплохо. Что касается Махачкалы, то команда за девять туров забила больше, чем «Краснодар» и московское «Динамо», которые на самом верху. Да, пропустили много, но если ты играешь в такой манере и идёшь в верхней части таблицы, то это можно пережить», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».