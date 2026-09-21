Рубен Аморим высказался о первой разгромной победе «Милана» под его руководством

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим высказался о победе над «Лечче» в 5-м туре Серии А. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Эта победа стала для миланской команды первой разгромной под руководством португальского специалиста.

«Думаю, мы значительно прибавили. Игроки действуют более свободно, активно перемещаются — особенно хороши рывки за спины защитников; теперь мы не просто команда, которая владеет мячом, — мы команда, представляющая угрозу.

У нас появляется пространство для рывков, и это хорошо. Мы контролировали ход матча и понимали, что соперник ждёт нашей ошибки, но мы надёжно оборонялись и заслуженно победили», — сказал Аморим в интервью DAZN Italia.