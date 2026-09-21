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«Рома» и «Интер» сильнее». Гасилин оценил перспективы «Ювентуса»

«Рома» и «Интер» сильнее». Гасилин оценил перспективы «Ювентуса»
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Российский экс-футболист Алексей Гасилин оценил перспективы туринского «Ювентуса» в сезоне-2026/2027. Он считает, что «Старая синьора» не сможет бороться за чемпионство в Серии А. Сейчас клуб идёт на седьмом месте в турнирной таблице.

«Мне кажется, что Спаллетти звали, чтобы он построил команду. Ему нужно время — он пришёл по ходу того сезона. В этом сезоне у них появились центральные нападающие — их не хватало. Мне кажется, что в этом сезоне за чемпионство «Ювентусу» будет бороться тяжело. «Рома» сильнее, «Интер» сильнее. «Ювентус» будет бороться за третье-четвёртое место», — сказал Алексей Гасилин в эфире «Матч ТВ».

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