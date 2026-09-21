Аморим: в последних матчах я испытывал те же ощущения, что и в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим вспомнил свой период в «Манчестер Юнайтед», комментируя серию из трёх матчей без побед. Подопечные португальца сыграли вничью в Серии А с «Ювентусом» (1:1) и «Лацио» (2:2), а в Лиге Европы УЕФА уступили «Бенфике» (0:2). В 5-м туре «Милан» разгромил «Лечче» (3:0).

«В последних матчах я испытывал те же ощущения, что и в «Манчестер Юнайтед», и не хочу повторять прежних ошибок. Иногда у нас нет подходящих качеств для игры в определённом стиле, и в таких случаях приходится подстраиваться. Думаю, сегодня это сработало; в другой игре мы можем вернуться к розыгрышу мяча с тремя защитниками — главное, иметь в арсенале разные варианты ведения игры.

Это особенно важно в Италии, где работают очень умные тренеры, умеющие грамотно играть персонально. Когда они теряют понимание того, что именно мы задумали, им сложнее разобраться в наших перемещениях — точно так же как и мне бывает непросто понять игру их команд», — сказал Аморим в интервью DAZN Italia.