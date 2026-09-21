«Тем интереснее». Орлов высказался о трёх ничьих подряд у «Краснодара»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о трёх ничейных результатах подряд у «Краснодара» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. В последних матчах «быки» не сумели обыграть «Оренбург» (0:0), «Акрон» (1:1) и «Крылья Советов» (2:2).

«Ещё два очка «Краснодар» потерял. Три матча — три ничьи. И вот всё преимущество «Краснодара» уже съели. Ну тем интереснее. Тем более что «Зенит» оживает, потрясающие голы забивает», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 21 очко за 9 сыгранных матчей.