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«Ювентус» может подписать экс-голкипера «Барселоны» вне трансферного окна — Tuttosport

«Ювентус» может подписать экс-голкипера «Барселоны» вне трансферного окна — Tuttosport
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Туринский «Ювентус» может подписать бывшего голкипера лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Нето после потери вратаря Камиля Грабары, который выбыл на продолжительный срок из-за травмы крестообразной связки колена. Как сообщает издание Tuttosport, 37-летний бразилец — главный кандидат на то, чтобы усилить вратарскую позицию туринцев.

По данным источника, агенты Нето выразили полную готовность к переходу в «Юве», а сам вратарь настаивает на возвращении в Турин. Бразилец уже выступал за «Ювентус» с 2015 по 2017 год. Итальянский клуб сможет подписать игрока, несмотря на закрытие летнего трансферного окна, поскольку Нето находится в статусе свободного агента.

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