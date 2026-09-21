«Ювентус» может подписать экс-голкипера «Барселоны» вне трансферного окна — Tuttosport

Туринский «Ювентус» может подписать бывшего голкипера лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Нето после потери вратаря Камиля Грабары, который выбыл на продолжительный срок из-за травмы крестообразной связки колена. Как сообщает издание Tuttosport, 37-летний бразилец — главный кандидат на то, чтобы усилить вратарскую позицию туринцев.

По данным источника, агенты Нето выразили полную готовность к переходу в «Юве», а сам вратарь настаивает на возвращении в Турин. Бразилец уже выступал за «Ювентус» с 2015 по 2017 год. Итальянский клуб сможет подписать игрока, несмотря на закрытие летнего трансферного окна, поскольку Нето находится в статусе свободного агента.