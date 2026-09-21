«Кромешный ад». Генич назвал главное разочарование стартового отрезка РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич назвал главное разочарование стартовых девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Для меня первая часть сезона, помимо отсутствия стабильности у ведущих клубов, — это кромешный ад в московском «Локомотиве». То, что произошло в «Локомотиве», в очередной раз показывает, насколько в российском футболе всё очень зыбко, очень «на тоненького». Везде этот тонкий лёд и можно провалиться. Даже большой команде, которая вошла в тройку по итогам прошлого сезона… Ты теряешь одного, второго, третьего. У тебя начинается паническая атака в плане комплектования: ты не знаешь, кого брать, кого не брать, кто уйдёт, кто не уйдёт. Ты вроде зарабатываешь деньги, но инвестировать эти деньги на коротком отрезке уже не можешь. Собираешь команду не такой, какой она была, а просто закрываешь дыры. И результат «Локомотива» за девять туров — это очень серьёзное падение. Это, пожалуй, для меня главное разочарование первой части сезона», — сказал Генич в подкасте на YouTube-канале Михаила Моссаковского.