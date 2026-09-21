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Генич: для меня первая треть сезона РПЛ — это масса разочарований

Генич: для меня первая треть сезона РПЛ — это масса разочарований
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Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от первых девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Он отметил массу разочарований в нынешнем розыгрыше чемпионата.

«Главные открытие на старте сезона? Для меня первая треть сезона — это масса разочарований. Потому что никто не показывает стабильной игры, из стороны в сторону всех шатает и колбасит. Даже «Краснодар», который шесть побед подряд одержал, — это были всё-таки победы «на тоненького». Стабильностью никто не может похвастаться: ни «Краснодар», ни «Спартак», ни «Зенит», — сказал Генич в подкасте на YouTube-канале Михаила Моссаковского.

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