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Генич выделил три положительных впечатления за девять туров РПЛ

Генич выделил три положительных впечатления за девять туров РПЛ
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Известный футбольный комментатор Константин Генич обозначил положительные моменты за девять туров нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Он выделил три клуба, которые оставили приятное впечатление: московские ЦСКА и «Динамо», а также махачкалинское «Динамо».

«Я больше смотрю [на старт РПЛ] со стороны минусов. Но плюсы, безусловно, тоже есть. Это ЦСКА Игдисамова, который ни разу не проиграл. „Динамо“ Шварца, которое набирало по ходу сезона. Новый образ махачкалинского „Динамо“. Это всё может попасть в категорию плюсов», — сказал Константин Генич в подкасте на YouTube-канале Михаила Моссаковского.

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Новости. Футбол
  • 21 сентября 2026