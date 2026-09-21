Генич выделил три положительных впечатления за девять туров РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич обозначил положительные моменты за девять туров нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Он выделил три клуба, которые оставили приятное впечатление: московские ЦСКА и «Динамо», а также махачкалинское «Динамо».

«Я больше смотрю [на старт РПЛ] со стороны минусов. Но плюсы, безусловно, тоже есть. Это ЦСКА Игдисамова, который ни разу не проиграл. „Динамо“ Шварца, которое набирало по ходу сезона. Новый образ махачкалинского „Динамо“. Это всё может попасть в категорию плюсов», — сказал Константин Генич в подкасте на YouTube-канале Михаила Моссаковского.