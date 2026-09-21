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«Удар по репутации». Орлов объяснил, как Семак повлиял на Барриоса

«Удар по репутации». Орлов объяснил, как Семак повлиял на Барриоса
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Зенита» Вильмаре Барриосе, который в последнее время улучшил свою игру. По мнению эксперта, на прогресс колумбийца в текущем сезоне повлиял главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

«Герой матча „Зенита“ с „Балтикой“ — Вильмар Барриос. Это он головой выбил мяч из ворот на последних секундах. Перелетел мяч через Адамова, а там Барриос. Причём он же не самый высокий и там было несколько атакующих игроков. Но Вильмар спас.

Наверное, я один из первых, кто сказал, что Барриос в этом сезоне не очень хорош, не всегда играет так, как мы хотели бы. И после одного первого тайма Семак снял Барриоса с поля, хотя этот футболист изначально вышел с капитанской повязкой. Для футболиста это удар по репутации. И после этого вы видите, как Барриос собрался, как он сейчас очень внимательно и аккуратно играет в каждом матче. Это и есть воспитательный момент Семака. Вот такая работа проводится тренером», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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